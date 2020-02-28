Общество
Эксперт Северо-ЗападУ Налогового управления США возникли вопросы к Олегу Тинькову
В феврале-апреле 2020 года в Лондоне пройдут судебные слушания, инициированные Налоговым управлением США, в которых примет участие российский предприниматель Олег Тиньков.
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
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В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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Транспортировка нефти трубопроводным транспортом с Украины на "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" по территории Белоруссии обойдется в 0,87 белорусского рубля за 1 тонну (без НДС).
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МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии
Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.
Общество
В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников
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Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
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Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
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В Астраханской области разбился вертолет
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос
На днях папарацци засняли звезду без наращенных волос и автозагара. Знаменитость сфотографировали по пути в спортзал.
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
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Шоу-бизнес
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Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Пентагон и Госдеп поспорили о ЗРК Patriot в Турции
Вопрос целесообразности размещения в Турции ЗРК Patriot вызвал споры между Пентагоном и Госдепом, пишут СМИ.
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В центре Москвы ограничено движение из-за марша памяти Немцова
В центре Москвы введены временные ограничения движения в связи с запланированным маршем памяти Бориса Немцова.
Футбол
Ерохин назвал матчи, в которых он кайфовал в нынешнем сезоне
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о матчах, в которых он кайфовал в этой кампании.