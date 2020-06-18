Коронавирус
RT на русскомУ Назарбаева обнаружили коронавирус
Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно. Ранее у председателя Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина обнаружили коронавирус. В начале июня стало известно, что пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали болен коронавирусом.
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Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Эхо Москвы вчера в 09:31
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня
Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Футбол
Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал Байрамян
Напомним, вчера стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией.
ODDS.ru 06:25
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Политика
Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины
Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Известия 04:41
Космос
Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
Экономика
Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Происшествия
Видео: Школьницы станцевали в белье у мемориала Победы для TikTok
Две школьницы станцевали в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге. Они опубликовали видеозапись с танцами в TikTok.
РЕН ТВ 07:25
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Культура
Певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Карьера исполнительницы продолжалась более 80 лет.
Слово и Дело 05:51
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата
Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ведомости 05:53
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM вчера в 11:59
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу сократить новогодние праздники из-за пандемии COVID-19.
Пятый канал вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
Общество
Минпросвещения утвердило новые даты проведения ЕГЭ
Минпросвещения сегодня утвердило новое расписание проведения ЕГЭ.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:18