Политика
Вести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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Украинская писательница назвала русскоязычного таксиста «насильником» и «гнидой»
Московский Комсомолец05:49
Детская писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста в Киеве
Народные новости06:52
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Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Музыка
Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее
Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru вчера в 07:52
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Lenta.ru 12:18
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru 14:31
Армия и оружие
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 27 сентября в 09:24
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Религия
В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста
В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина написала завещание
Московский Комсомолец 13:09
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Футбол
«Зенит» призвал болельщиков поддержать их на матче с «Бенфикой»
Спортсмены призвали поддерживать их команду перед первым на «Газпром Арены» матчем лиги чемпионов.
Gazeta.SPb 12:23
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Политика
Зеленского раскритиковали за неуважение к украинским евреям
Глава Объединения иудейских религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх критически высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского.
ПолитРоссия 14:01
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Энергетика
Стратегическая уязвимость Украины на газовых переговорах с Россией это ГТС
При реальной покупке газа в ЕС и отсутствии транзита российского газа через украинскую ГТС, Украина тереяет оплату от Газпрома за транзит, которая сотавляет около $3 млрд, что даёт немалые прибыли в бюджет Украины, и позволяет не нести расходы на содержание ГТС Украины, в обеспечении работы которой задействовано более 20 тыс сотрудников.
ИА REX 13:15