Политика

Вести.RuВести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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Украинская писательница назвала русскоязычного таксиста «насильником» и «гнидой»

Московский Комсомолец05:49

Ницой пожаловалась на нервный срыв из-за «антиукраинской гниды» в такси

Взгляд.ру07:53

Детская писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста в Киеве

Народные новости06:52

«Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси

РЕН ТВ06:14

«Немеют руки и ноги». Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

РИА Новости08:54

Писательница назвала «антиукраинской гнидой» говорящего по-русски таксиста

News.ru05:46

Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста

Газета.Ru04:57
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Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Политика

Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента

Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Музыка

Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее

Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru вчера в 07:52
Кино

Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера

Газета.Ru 01:10
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия

Женщина попала под комбайн в Новой Москве

Lenta.ru 12:18
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол

Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru 14:31
Армия и оружие

Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе

Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 27 сентября в 09:24
Общество

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Наука

Выявлена опасность чайных пакетиков

Дни.ру 27 сентября в 04:06
Религия

В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста

В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Здоровье

Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина написала завещание

Московский Комсомолец 13:09
Космос

Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Футбол

«Зенит» призвал болельщиков поддержать их на матче с «Бенфикой»

Спортсмены призвали поддерживать их команду перед первым на «Газпром Арены» матчем лиги чемпионов.
Gazeta.SPb 12:23
Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Политика

Зеленского раскритиковали за неуважение к украинским евреям

Глава Объединения иудейских религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх критически высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского.
ПолитРоссия 14:01
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика

Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Энергетика

Стратегическая уязвимость Украины на газовых переговорах с Россией это ГТС

При реальной покупке газа в ЕС и отсутствии транзита российского газа через украинскую ГТС, Украина тереяет оплату от Газпрома за транзит, которая сотавляет около $3 млрд, что даёт немалые прибыли в бюджет Украины, и позволяет не нести расходы на содержание ГТС Украины, в обеспечении работы которой задействовано более 20 тыс сотрудников.
ИА REX 13:15
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