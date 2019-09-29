Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.

У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Политика Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.

Музыка Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Футбол Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.

Общество Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Религия В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".

Политика Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Здоровье Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

Космос Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.

Общество В МЧС России разрешили курить на балконах МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Политика Зеленского раскритиковали за неуважение к украинским евреям Глава Объединения иудейских религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх критически высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Политика Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.