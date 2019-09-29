Политика

Вести.RuВести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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«Немеют руки и ноги». Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

РИА Новости08:54

Писательница назвала «антиукраинской гнидой» говорящего по-русски таксиста

News.ru05:46

Детская писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста в Киеве

Народные новости06:52

«Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси

РЕН ТВ06:14

Украинская писательница назвала русскоязычного таксиста «насильником» и «гнидой»

Московский Комсомолец05:49

Ницой пожаловалась на нервный срыв из-за «антиукраинской гниды» в такси

Взгляд.ру07:53

Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста

Газета.Ru04:57
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

Кононов пришел на пост главного тренера «Спартака» в ноябре прошлого года.
РБК 12:31
Политика

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Футбол

Экс-тренер «Краснодара» рассказал, почему Галицкий не увольняет Мусаева

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий с пониманием относится к процессам, происходящим в команде.
RT на русском вчера в 04:25
Киберспорт

Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

Игромания.ру вчера в 08:01
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы развития рака печени

Специалисты в области здравоохранения назвали первые симптомы рака печени, характерные для развития на ранних стадиях.
Политическая Экспертиза 12:20
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета 27 сентября в 23:41
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Политика

На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Политика

Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус 13:58
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела

Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Общество

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Здоровье

Врачи назвали пять продуктов, мешающих похудеть

Волгоградская правда вчера в 11:34
Политика

Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Технологии

Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета

Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 27 сентября в 09:08
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество

Умерла теща Александра Лукашенко

Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Футбол

Краснодар — Арсенал (Тула) 2:0

Газета.Ru 13:58
Шоу-бизнес

Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели 07:27
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке

Газета.Ru 13:53
Политика

Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр

РИА Новости 14:02
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
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Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости 11:06
Экономика

США сами подтолкнули Россию к дедолларизации

Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.
Политическая Экспертиза 08:43
Игры

Epic Games Store планирует обновить интерфейс

Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52
Шоу-бизнес

Дана Борисова пожаловалась на проблемы с лишним весом

Недавно знаменитость пожаловалась поклонникам на лишний вес. Как оказалось, телеведущая заметно поправилась.
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Общество

Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса

Газета.Ru 13:47
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
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