Политика

Вести.RuВести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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«Немеют руки и ноги». Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

РИА Новости08:54

Ницой пожаловалась на нервный срыв из-за «антиукраинской гниды» в такси

Взгляд.ру07:53

«Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси

РЕН ТВ06:14

Детская писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста в Киеве

Народные новости06:52

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Московский Комсомолец05:49

Писательница назвала «антиукраинской гнидой» говорящего по-русски таксиста

News.ru05:46

Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста

Газета.Ru04:57
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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