Политика
Вести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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Детская писательница назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста в Киеве
Народные новости06:52
Украинская писательница назвала русскоязычного таксиста «насильником» и «гнидой»
Московский Комсомолец05:49
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
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Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
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Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
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Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Игры
Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
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Политика
Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
Российская газета 10:24
Футбол
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«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Экономика
Конец капитализма: финансовый суперкризис на подходе
БМР специализируется исключительно на координации банковской деятельности в целом, контроле состояния мировых финансов, анализе складывающихся в отрасли тенденций и выработке коллективной стратегии реагирования на них.
REGNUM 10:10
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины
"Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.
РИА Новости 12:17
Кино
Человек-паук вновь появится в киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony заключили сделку, в рамках которой студия Marvel получила право спродюсировать еще один эпизод о Человеке-пауке.
Политическая Экспертиза 27 сентября в 17:31
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни Хетфилда
Life.ru вчера в 09:31
Шоу-бизнес
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Газета.Ru 11:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
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Шоу-бизнес
«Авоська на голове»: пользователи Сети обсуждают венчальный наряд Ксении Собчак
Медиадива продолжает публиковать свадебные кадры. 13 сентября в Москве прогремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Passion.ru 07:56
Политика
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину
В публикации обращается внимание на то, что сразу после назначения на должность спецпредставителя по Украине Волкер принялся активно лоббировать за поставки Javelin и другого оружия для вооруженных сил Киева.
Российская газета 11:57
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07