Политика
Вести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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Украинская писательница назвала русскоязычного таксиста «насильником» и «гнидой»
Московский Комсомолец05:49
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Политика
Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
RT на русском 11:04
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол
Болельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
РИА Новости 10:09
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловала мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Здоровье
Врач объяснил рождение ребенка с двумя головами на Украине
Сиамских близнецов с одним телом и двумя головами родила жительница Украины. Скорее всего, виновата не генетика.
Народные новости 09:02
Футбол
Докампо: «У „Рубина“ было преимущество, только не смогли забить»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча с «Уфой» (0:0) в 11-м туре РПЛ.
Sport24.ru 09:40
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
Lenta.ru 09:08
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток 27 сентября в 11:17
Политика
В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики
Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.
РИА Новости 10:15
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера, назвав ее тревожной.
МонаВиста вчера в 06:31
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33