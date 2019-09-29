Политика

Вести.RuВести.RuУ Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги. Ранее Ницой прославилась ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников.
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«Немеют руки и ноги». Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста

РИА Новости08:54

Писательница Ницой назвала русскоязычного таксиста антиукраинской гнидой

Life.ru08:35

Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста

Газета.Ru04:57

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РЕН ТВ06:14

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News.ru05:46

Ницой пожаловалась на нервный срыв из-за «антиукраинской гниды» в такси

Взгляд.ру07:53
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
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Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
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В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча с «Уфой» (0:0) в 11-м туре РПЛ.
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К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
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