Коронавирус
BFM.ruУ Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Об этом говорится в сообщении на его сайте.
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Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов рассказал о заключении
В начале апреля Минюст США выдвинул требование экстрадировать Лисова в Америку, где ему грозило тюремное заключение на срок до 35 лет.
RT на русском 00:47
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Политика
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Ранее EADaily сообщало, что из-за возможного ареста экс-президента Петра Порошенко, 18 июня в Киеве готовятся массовые волнения и провокации.
Евразия Daily 01:37
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 16 июня в 01:04
Экономика
Александр Роджерс: В США наконец-то признали рецессию
Американцы признали начало рецессии в своей экономике.
Журналистская правда 01:09
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Политика
Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций «не за горами»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии встречи Европейского совета 19 июня выступил за то, чтобы обсудить, прежде чем продлевать на полгода секторальные экономические санкции против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий.
РИА Новости вчера в 23:45
Космос
Источником нейтрино сверхвысоких энергий вновь назвали черную дыру
ТАСС Наука вчера в 06:56
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Футбол
Турищев — в Европу: лучший бомбардир ЮФЛ заинтересовал «Аякс»
По информации «Известий», за 18-летним форвардом «Локомотива» Максимом Турищевым следит амстердамский «Аякс».
Известия вчера в 17:00
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020
Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс 03:53