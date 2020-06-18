Коронавирус

BFM.ruBFM.ruУ Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Об этом говорится в сообщении на его сайте.
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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Газета.Ru04:56

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Екатеринбург Онлайн03:17

Назарбаев заболел COVID-19

Известия02:59

Назарбаев заразился коронавирусом

Интерфакс03:03

Назарбаев заразился коронавирусом

РИА Новости03:00

Что известно о здоровье заразившегося коронавирусом Нурсултана Назарбаева?

Аргументы и Факты05:09

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

ТАСС02:59
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

Газета.Ru вчера в 11:05
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Здоровье

Свердловский эпидемиолог объяснил, почему нужно продолжать носить маски

Эксперт отмечает, что некотороые носители могут и не заметить вируса, всё пройдёт бессимптомно.
REGNUM 05:42
Единоборства

Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
Lenta.ru вчера в 12:28
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Футбол

Гвардиола призвал извиниться перед темнокожими

РБК 03:11
Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в регионах РФ постепенно снижается, взрывного роста нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:48
Общество

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Общество

Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать

Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники.
Российская газета 02:09
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Авто

Mercedes обновил седан и универсал AMG E 63

Вскоре после появления обновленного Mercedes-Benz E-Class и более мощной модели E53 AMG на свет появился «король» линейки E-Class.
32CARS.ru 01:20
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Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня открываются все торговые центры

Акценты 05:44
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
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Происшествия

В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом

К 18 июня общее число скончавшихся человек с COVID-19 в Калининградской области достигло 36. Умершим было от 35 лет до 91 года.
Калининград.Ru 04:53
Экономика

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
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Общество

Госпремию по науке получили разработчики вакцины от COVID-19

Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
РБК 05:36
1
Армия и оружие

НАТО и Россия совместно отрепетировали конфликт в Балтийском море

Телеканал 360° 04:28
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Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
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Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году.
Реальное время 03:06
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Общество

В Москве прошла репетиция парада Победы

В центре Москвы прошла репетиция парада, приуроченного к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 12:01
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель. Член Конституционного совета Казахстана с 19 марта 2019. Президент Республики Казахстан с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019.
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