Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

с чего всё началось

В Москве к создателю интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову пришли с обыском, его доставили на допрос, сообщила "Правозащита Открытки", которая представляет его интересы. Жена Воронцова сказала правозащитникам, что дверь в его квартиру выпилили.

У «Омбудсмена полиции» Воронцова выпилили дверь и провели обыск

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