Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ «Омбудсмена полиции» Воронцова выпилили дверь и провели обыск

В Москве к создателю интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову пришли с обыском, его доставили на допрос, сообщила "Правозащита Открытки", которая представляет его интересы. Жена Воронцова сказала правозащитникам, что дверь в его квартиру выпилили.
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с чего всё началось

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве

Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
ТАСС03:33

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В Москве за вымогательство задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции»

Москва 2404:11

У основателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова в Москве вновь проходит обыск

ТАСС01:31

Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

РБК04:19

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по делу о вымогательстве

Эхо Москвы07:11

Появилось видео задержания основателя паблика «Омбудсмен полиции»

РИА Новости04:36

Псевдоомбудсмена полиции задержали за секс-шантаж

РЕН ТВ03:11

Администратор сообщества «Омбудсмен полиции» Воронцов задержан в Москве по делу о вымогательстве

Агентство Москва03:48
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1,1K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
1
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,3K
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
1
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости 07:29
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Экономика

Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку

ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Газета.Ru 07:16
5
Общество

В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
17
Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии

Cyber.sports.ru 06:50
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Авто

Hofele HG Sport предложил роскошную практичность

Драйв 06:20
Происшествия

Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК

Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
REGNUM 07:23
Спорт

Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius

В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
103
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
667
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,3K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
6
Общество

Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей

Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
28
Общество

В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали

ТАСС 04:20
70
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,5K
Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
2
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
30
Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
84
Политика

Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
3
Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений

Кара Делевинь и Эшли Бенсон больше не вместе — звездная пара рассталась после двух лет отношений.
Salt Mag 03:55
1
Общество

Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что летом распространение коронавируса пойдет на спад.
Политическая Экспертиза 04:41
137
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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