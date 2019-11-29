Экономика
Российская газетаУ «Осколбанка» отозвали лицензию
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Осколбанка", зарегистрированного в Старом Осколе. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
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Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Наука
Аэробные упражнения замедляют процессы развития проблем с памятью
Научно доказан факт, что аэробные упражнения, выполняемые в комплексе со здоровым питанием, способствуют замедлению процесса ухудшения состояния памяти.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Наука
Противовирусное лекарство сделало вирус гриппа устойчивее
Японские ученые обнаружили, что под действием недавно появившегося противовирусного препарата балоксавира вирус гриппа приобретает новую мутацию.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Финансы
Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже проигрывает и доллару США, и евро.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Политика
В Бундестаге посоветовали Украине, как сохранить роль транзитера газа
ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, однако для этого она должна выполнить ряд условий.
Общество
Роскачество рассказало, как выявить мошенников в «Черную пятницу»
Роскачество сообщило, как распознать мошенников, которые прикрываются интернет-продажами, в частности во время «Черной пятницы».
Общество
В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции
Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Гаджеты
Только Apple или Samsung, только хардкор. Жители Канады практически не признают других производителей смартфонов
88,5% рынка приходится лишь на две компании — Samsung и Apple. Купертинцы занимают первое место с долей 56,5%, а корейцы имеют долю в 32%.
Политика
В ООН потребовали от России объяснений за разгон летних протестов
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям запросили у постпреда РФ в организации объяснения по поводу действий властей России во время летних протестов, котоыре привели к уголовному преследованию их участников.
Происшествия
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
В Саратове на окраине города на пустыре рядом с селом Воробьевка местный житель накануне заметил собаку, которая несла предмет, похожий на голову человека.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Происшествия
В отделе полиции Оренбурга умерла девушка
Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.