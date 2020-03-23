Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruУ Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

Отмечается, что роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно публикуют фотографии из отпуска.
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с чего всё началось

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.
StarHit.ru08:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о совместном ребенке Петросяна и его помощницы

Известия09:36

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями

Пятый канал09:10

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

StarHit.ru08:02

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

Lenta.ru08:50

«Не хочу, чтобы вы это обсуждали»: 74-летний Петросян высказался о возможном появлении ребенка

Телепрограмма08:46

СМИ: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями

7Дней.ру08:40

СМИ: у Евгения Петросяна родился ребенок

Московский Комсомолец08:51
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Комментарии

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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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