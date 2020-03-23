Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.

с чего всё началось

Отмечается, что роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно публикуют фотографии из отпуска.

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

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