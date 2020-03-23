Шоу-бизнес
Lenta.ruУ Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
Отмечается, что роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно публикуют фотографии из отпуска.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.StarHit.ru08:02
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С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
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ФРС США радикально расширила программу поддержки долговых рынков
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