Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 22 мая. Заболевание футболиста проходит в легкой форме.

Общество В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников Указ, благодаря которому работодатели с 21 мая смогут аннулировать цифровые пропуска сотрудников, чье присутствие не требуется в офисе, подписал московский мэр Сергей Собянин. 14

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка. 12

Общество Школьники смогут сдать ЕГЭ в августе Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках совещания, посвященного ситуации в системе образования в условиях распространения в стране новой коронавирусной инфекции, объявил о том, что выпускникам школ, которые не смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в июне по веским причинам, будет предоставлена возможность сдать экзамены в августе. 1,9K

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолет В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines. 30

Гаджеты Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1 Ранее стало известно, что глобальная версия EMUI 10.1 придет на смартфоны Huawei P30, Mate 30, Mate 20, Mate Xs, Honor 20, Honor V20/View20 и Honor V30 Pro.

Наука Исследователи обнаружили ген худобы Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек. 8

Шоу-бизнес Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом. 8

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 564

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 126

Религия Православные встречают День святителя Николая Чудотворца Православные верующие 22 мая встречают Николу весеннего — День памяти святителя Николая Чудотворца.

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Финансы Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился "Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано", - приводятся слова Набиуллиной.

Здоровье Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу Пациенты с ОРВИ в официальную статистику не включаются. В Минздраве отметили, что за апрель от коронавируса в России умер 1141 человек.

Общество На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда». 9