Коронавирус
ИзвестияФутболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 22 мая. Заболевание футболиста проходит в легкой форме.
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Общество
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Указ, благодаря которому работодатели с 21 мая смогут аннулировать цифровые пропуска сотрудников, чье присутствие не требуется в офисе, подписал московский мэр Сергей Собянин.
Комсомольская правда 06:57
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка.
Известия 04:55
Общество
Школьники смогут сдать ЕГЭ в августе
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках совещания, посвященного ситуации в системе образования в условиях распространения в стране новой коронавирусной инфекции, объявил о том, что выпускникам школ, которые не смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в июне по веским причинам, будет предоставлена возможность сдать экзамены в августе.
Журналистская правда вчера в 07:58
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1
Ранее стало известно, что глобальная версия EMUI 10.1 придет на смартфоны Huawei P30, Mate 30, Mate 20, Mate Xs, Honor 20, Honor V20/View20 и Honor V30 Pro.
Megaobzor.com вчера в 14:56
Наука
Исследователи обнаружили ген худобы
Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек.
UfaTime.ru 04:01
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Шоу-бизнес
«Выглядит жутко»: снимок Дженифер Лопес в спортзале ужаснул фанатов
Недавно Лопес выложила новые снимки из спортзала, чтобы продемонстрировать свою хорошую форму.
Пятый канал вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
Общество
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
РИА Новости вчера в 21:34
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Кино
Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»
Российская газета 20 мая в 15:35
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Религия
Православные встречают День святителя Николая Чудотворца
Православные верующие 22 мая встречают Николу весеннего — День памяти святителя Николая Чудотворца.
Областная газета 00:38
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Здоровье
Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков
Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 03:12
Финансы
Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился
"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано", - приводятся слова Набиуллиной.
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу
Пациенты с ОРВИ в официальную статистику не включаются. В Минздраве отметили, что за апрель от коронавируса в России умер 1141 человек.
Моссовет 06:10
Общество
Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
Время Н 02:37
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Экономика
Поддержаны новые налоговые послабления в условиях коронавируса
Поддержка ИП Снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом.
Государственная Дума РФ вчера в 06:46