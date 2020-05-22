Коронавирус
КоммерсантъФутболист Погребняк заразился коронавирусом
У нападающего «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба. Заболевание протекает в легкой форме. Тесты у остальных игроков и персонала были отрицательными.
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Политика
Зюганову продлили запрет на въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.
Известия 09:15
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи
Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд).
RT на русском 09:20
Политика
Путин поручил подготовить новые рекомендации по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новые рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и касательно ситуации в экономике.
RT на русском 09:29
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Политика
Медведев ответил на выход США из Договора по открытому небу
«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев у себя ВКонтакте.
SM News 09:42
Общество
Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию
Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Наука
Исследователи обнаружили ген худобы
Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек.
UfaTime.ru 04:01
Общество
МФЦ в Петербурге откроют 25 мая
Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая.
Деловое.ТВ 06:51
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам в 2020 году
«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Собака.ru вчера в 07:24
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика
Центробанк не видит причин для внепланового снижения ключевой ставки
Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит оснований для внепланового снижения ключевой ставки.
Вестник Кавказа 07:45
Политика
Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции
Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru вчера в 02:52
Единоборства
Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Общество
Собянин: Москве удалось избежать «худшего сценария» с коронавирусом
В Москве удалось избежать «худшего сценария» развития ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 09:17
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings 09:48
Футбол
Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся
Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.
ТАСС Спорт вчера в 08:19
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Общество
У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05