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Политика Зюганову продлили запрет на въезд на Украину Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.

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Общество Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.

Наука Исследователи обнаружили ген худобы Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек. 17

Общество МФЦ в Петербурге откроют 25 мая Многофункциональные центры будут работать при соблюдении мер безопасности Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии многофукнциональных центров (МФЦ) с 25 мая. 21

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