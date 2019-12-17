Политика
Lenta.ruУ Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
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Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Тольяттинский автогигант официально объявил о старте сборки серийной версии обновленной "Нивы", которая получила модернизированный салон и ряд нового оборудования.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Футбол
В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Общество
Киев увязал цену на газ для украинцев с переговорами с Россией
Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Общество
В ВС поддержали запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности
Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].
Политика
Сенатор: Санкции США против «Северного потока» его уже не остановят
Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Здоровье
Краевой минздрав опубликовал режим работы медучреждений в праздники
В минздраве рассказали, как будут работать на новогодних каникулах медицинские учреждения Красноярска.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Футбол
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
Происшествия
В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве.
Хоккей
СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»
Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Экономика
Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье
Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Политика
РФ и КНР внесли в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Армия и оружие
«Мы остаемся в НАТО» — министр обороны Турции
Турция остается союзником и не намерена выходить из НАТО, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на одной из сессий 19-го форума «Доха», передает агентство Anadolu.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Хоккей
20-й гол Панарина в сезоне не спас «Рейнджерс» от поражения
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отличился в пятой игре подряд в регулярном чемпионате НХЛ.