Политика

Lenta.ruLenta.ruУ Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
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На компьютере Путина нашли уязвимую версию Windows

Накануне.Ru16:32

Путин до сих пор «юзает» Windows XP

Росбалт14:32

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Lenta.ru10:03

Британские журналисты нашли уязвимую версию Windows на компьютере Путина

Телеканал 360°11:36

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

News.ru10:50

На компьютерах в Кремле и резиденции президента используется устаревшая операционная система Microsoft – Windows XP

Эхо Москвы14:30

Кремль не покупает Путину новую операционку

Примечаниявчера в 10:44
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:43, Ашберн
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Lenta.ru 10:14
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Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].
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Сенатор: Санкции США против «Северного потока» его уже не остановят

Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить.
Российская газета 16:42
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
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Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
РИА Новости 15:09
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Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье

Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
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РФ и КНР внесли в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.
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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
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Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
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«Мы остаемся в НАТО» — министр обороны Турции

Турция остается союзником и не намерена выходить из НАТО, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на одной из сессий 19-го форума «Доха», передает агентство Anadolu.
Красная весна 15 декабря в 14:10
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

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20-й гол Панарина в сезоне не спас «Рейнджерс» от поражения

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отличился в пятой игре подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
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