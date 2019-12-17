Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

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