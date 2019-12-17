Политика
Lenta.ruУ Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
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Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Политика
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): президентский советник пишет, что американцы — болваны, а наши протесты по поводу Крыма смехотворны (Dziennik Gazeta Prawna)
Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Политика
Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Экономика
Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру экономического развития Максиму Орешкину снизить НДС для производителей цветов после поступления соответствующих жалоб в российское правительство.
Экономика
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год – до 2022 года.
Здоровье
СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную «черную мазь»
Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака.
Культура
У «Симпсонов» нашлись российские корни
Шоу-бизнес
Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон
На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринки в ее доме стал Брэд Питт.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Футбол
«Спартак» будет сотрудничать с футбольной ассоциацией из Китая
Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и футбольной ассоциацией провинции Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда российского клуба на территории юго-западной провинции Китая.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Биатлон
Старший тренер российских биатлонистов: лыжи у нас такие, какие есть
Наши сервисёры делают всё, что от них зависит, ну а лыжи у нас такие, какие есть. Французы будут иметь преимущество по такой погоде.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
Здоровье
Врачи назвали недооцененные факторы развития рака
Речь идет на профессиональной деятельности больных. Как сообщает ToDay News Ufa, этот фактор рассматривался на примере рака мочевого пузыря.
Кино
Полнометражный фильм по «Ведьмаку» доступен на русском языке
Ранее картина была доступна только на польском языке, но студия NikiStudio предаставила возможность смотреть фильм не только с субтитрами, но и с многоголосной озвучкой.