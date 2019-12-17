Политика

Lenta.ruLenta.ruУ Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Путин до сих пор «юзает» Windows XP

Росбалт14:32

На компьютерах в Кремле и резиденции президента используется устаревшая операционная система Microsoft – Windows XP

Эхо Москвы14:30

В кабинете Путина обнаружили серьезную опасность

Утро.ru11:00

Британские журналисты нашли уязвимую версию Windows на компьютере Путина

Телеканал 360°11:36

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

News.ru10:50

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Lenta.ru10:03

Кремль не покупает Путину новую операционку

Примечаниявчера в 10:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

RT на русском 09:50
Политика

Dziennik Gazeta Prawna (Польша): президентский советник пишет, что американцы — болваны, а наши протесты по поводу Крыма смехотворны (Dziennik Gazeta Prawna)

Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
ИноСМИ 06:55
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Экономика

Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Вести.Ru 10:35
Политика

Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Наша версия 13:23
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Политика

Зеленский отреагировал на прошедшие накануне протестные акции в Киеве

Радио Маяк 14:29
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Экономика

Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру экономического развития Максиму Орешкину снизить НДС для производителей цветов после поступления соответствующих жалоб в российское правительство.
Известия 13:51
Экономика

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год – до 2022 года.
Бизнес.Ру 11:21
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Здоровье

СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную «черную мазь»

Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака.
ТАСС 14:25
Культура

У «Симпсонов» нашлись российские корни

Наша версия 00:00
Шоу-бизнес

Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон

На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринки в ее доме стал Брэд Питт.
Sunmag.me 07:20
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Хоккей

СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду

Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Sportbox.RU 13:56
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
RT на русском 13:19
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Футбол

«Спартак» будет сотрудничать с футбольной ассоциацией из Китая

Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и футбольной ассоциацией провинции Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда российского клуба на территории юго-западной провинции Китая.
Спорт-Экспресс 14:03
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Биатлон

Старший тренер российских биатлонистов: лыжи у нас такие, какие есть

Наши сервисёры делают всё, что от них зависит, ну а лыжи у нас такие, какие есть. Французы будут иметь преимущество по такой погоде.
Чемпионат 09:42
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
РИА Новости 08:24
Здоровье

Врачи назвали недооцененные факторы развития рака

Речь идет на профессиональной деятельности больных. Как сообщает ToDay News Ufa, этот фактор рассматривался на примере рака мочевого пузыря.
ToDay News Ufa 12:26
Кино

Полнометражный фильм по «Ведьмаку» доступен на русском языке

Ранее картина была доступна только на польском языке, но студия NikiStudio предаставила возможность смотреть фильм не только с субтитрами, но и с многоголосной озвучкой.
SM News 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Windows XP
Операционная система семейства Windows NT корпорации Microsoft. Была выпущена 25 октября 2001 года и является развитием Windows 2000 Professional. Название XP происходит от experience. У российских пользователей получила прозвище «хрюша».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное