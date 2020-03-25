Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новости09:13

Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолец09:50

Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnik09:22

Японское издание рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

Известия19:29

В японском СМИ написали о преимуществах России в нефтяной войне

Газета.Ru17:14

Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

ТВ Центр10:44

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

Нефтегазовая вертикаль09:30
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Общество

CNN: США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест

Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года.
ТАСС 15:52
Армия и оружие

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

Известия 18:10
Шоу-бизнес

Джаред Лето провел стрим с Ивлеевой и Бедняковым

Телеканал 360° вчера в 18:32
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Polestar запустила в производство электрокар Polestar 2

Компания недавно сообщила, что на китайском заводе запустила в производство электрокар Polestar 2. Летом автомобили начнут поставлять в Европу, а затем уже стартуют продажи в Китае и США.
Tvoe-avto.com 10:34
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Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru 13:50
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.
ГТРК Дагестан 10:16
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Общество

В США суд запретил передачу криптовалюты Telegram инвесторам

Суд запретил передачу токенов первым инвесторам, согласившись с SEC, что нынешний план распространения Gram представляет собой предложение ценных бумаг, которые не были предварительно зарегистрированы.
Snob.ru 04:20
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии

Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Газета.Ru вчера в 01:04
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Единоборства

UFC нашел арену для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 06:42
Футбол

Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери

Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем всё время.
Чемпионат 17:33
Авто

Появились первые изображения нового Renault Sandero

Популярный бюджетный хэтчбек Renault Sandero ждет обновление – прототипы модели нового поколения активно тестируют в Европе.
Автоновости дня вчера в 09:05
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Общество

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Интерфакс 10:07
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Здоровье

Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице

Сахалин.Инфо 19:33
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
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