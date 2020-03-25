Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Подробнее о событии

Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новости09:13

Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолец09:50

Нихон кэйдзай (Япония): сильные и слабые стороны России в нефтяной ценовой войне с Саудовской Аравией (Nihon Keizai)

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Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

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Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnik09:22

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

Нефтегазовая вертикаль09:30

В Японии назвали преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Sputnik Таджикистан12:00
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Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ 10:20
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
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Шахматист Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов

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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
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В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне.
Вести.Ru 11:48
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
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Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Гаджеты

В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

Что касается возрождённого Nokia 5310, то он предлагается для заказа в бело-красном и черно-красном исполнении по цене 3 990 рублей.
Astera 11:10
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
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Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Технологии

Kaspersky Lab рассказала принципы дезинфекции смартфонов

«Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», — цитирует сообщение разработчиков агентство.
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Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 23 марта в 02:40
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Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Вести.Ru 12:16
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Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях

Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 11:28
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Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

7,5 млрд руб. потратят на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а ещё 5 млрд руб. – на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.
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Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
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Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 01:27
Общество

Госдума рассмотрит меры по поддержке граждан и бизнеса из-за коронавируса

Совет Думы на дополнительном заседании 26 марта обсудит законодательные инициативы правительства по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса.
Российская газета 06:21
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Адвокат историка Соколова попросил суд проводить закрытые заседания

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:25
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Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
RuNews24.ru 05:13
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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