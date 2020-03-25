Экономика
Нефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией
В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Политика
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Общество
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян
Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Технологии
В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов
В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Наука
Учёные смогли впервые омолодить клетки человека
Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал список хронических болезней, при которых людям предписано соблюдать режим самоизоляции.
Авто
Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson
После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
Общество
Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом
62-летняя Кармен Кальво ранее была госпитализирована.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Общество
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
Космос
На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Технологии
В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты
Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Игры
«Беспощадная машина для убийства» игроков Below выйдет на PS4 уже 7 апреля
Разработчик назвал проект «беспощадной машиной для убийства» геймеров: «Если вы являетесь фанатом игр, требующих кровавое жертвоприношение (и немножко ваших волос и кожи), Below — то самое лезвие, на котором вы мечтали станцевать».
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Авто
Porsche отзывает в России кроссоверы Macan
Происшествия
Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб
На Кубани во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Л-39.
Происшествия
Тело новорожденной девочки обнаружили в мусорном баке в Липецке
Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Левобережном районе Липецка, СКР проводит доследственную проверку.