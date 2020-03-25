Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новости09:13

Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолец09:50

Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnik09:22

Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

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Нихон кэйдзай (Япония): сильные и слабые стороны России в нефтяной ценовой войне с Саудовской Аравией (Nihon Keizai)

ИноСМИ07:10

В Японии назвали важное преимущество РФ перед Саудовской Аравией в нефтяной войне

ФАН13:52
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Политика

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
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Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
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Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
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В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
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В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa 12:42
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

РИА Новости вчера в 11:52
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
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Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»

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Учёные смогли впервые омолодить клетки человека

Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека.
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Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru вчера в 09:57
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 12:29
Общество

Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал список хронических болезней, при которых людям предписано соблюдать режим самоизоляции.
РБК 23 марта в 08:56
Авто

Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson

После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
Tvoe-avto.com вчера в 16:24
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Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

62-летняя Кармен Кальво ранее была госпитализирована.
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Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

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Общество

В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
РЕН ТВ 14:40
Космос

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

Что происходит вчера в 06:14
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты

Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Красная весна вчера в 06:09
Игры

«Беспощадная машина для убийства» игроков Below выйдет на PS4 уже 7 апреля

Разработчик назвал проект «беспощадной машиной для убийства» геймеров: «Если вы являетесь фанатом игр, требующих кровавое жертвоприношение (и немножко ваших волос и кожи), Below — то самое лезвие, на котором вы мечтали станцевать».
3DNews 15:01
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Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Авто

Porsche отзывает в России кроссоверы Macan

UfaTime.ru 13:36
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Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб

На Кубани во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Л-39.
Российская газета 12:00
Происшествия

Тело новорожденной девочки обнаружили в мусорном баке в Липецке

Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Левобережном районе Липецка, СКР проводит доследственную проверку.
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