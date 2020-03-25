Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Японское издание рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

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Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

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Газета.Ruвчера в 17:14
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В Приамурье создадут еще три лаборатории для выявления коронавируса

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