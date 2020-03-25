Экономика
Нефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией
В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Общество
Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов
Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе
Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.
Шоу-бизнес
54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников бесконечными ногами на фото для глянца
Марина Зудина показала фотографии с фотосессии для журнала Marie Claire.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Общество
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
Кино
Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel
Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса
Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Здоровье
В Приамурье создадут еще три лаборатории для выявления коронавируса
В Приамурье организуют еще три лаборатории, где будут проводиться исследования проб на новую коронавирусную инфекцию.
Происшествия
Прокуратура Брешии пришла к выводу, что Балотелли не насиловал несовершеннолетнюю девушку
Прокуратура административного центра Ломбардии не нашла состава преступления по отношению к несовершеннолетней девушке со стороны 29-летнего бывшего итальянского нападающего «Манчестер Сити», «Милана» и «Интера» Марио Балотелли, ныне выступающего за «Брешию», сообщает Sport Mediaset.
Авто
Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ
Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: "четырехдверка" Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Политика
Страны G7 обсудили ситуацию на Украине
Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник
Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».
Армия и оружие
Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.