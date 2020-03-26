Экономика
Нефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией
В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Энергетика
«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике
Разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном ценовая война грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета "Нихон кэйдзай".
Здоровье
В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом
По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
Общество
Белгородцев пугают патрулями в торговых центрах и рейдами в школах
Белгородцев предупреждают, что с 25 марта по 12 апреля в торговых центрах региона будут дежурить полицейские.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Происшествия
В Астраханской области подтвержден первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Здоровье
Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»
По решению Роспотребнадзора, петербуржцы, нарушившие карантин, изолированы в пансионате "Заря" в Курортном районе Петербурга.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Чеботарев раскритиковал указ об оплате выходной недели
Оплате подлежит только отработанное время — это указано в Трудовом кодексе.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Шоу-бизнес
Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме
Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
Религия
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса
Меры для стабилизации мировой экономики Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Космос
Самая яркая планета за 23 года пройдёт мимо Земли 31 мая 2020 года
Обнаруженная 28 декабря прошлого года системой оповещения о столкновении с Землей астероидов, комета стала намного ярче, чем предсказывали ученые.