В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

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