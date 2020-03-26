Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолецвчера в 09:50

Японское издание рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

Известиявчера в 19:29

В японском СМИ написали о преимуществах России в нефтяной войне

Газета.Ruвчера в 17:14

Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

ТВ Центрвчера в 10:44

Экономист назвал главное качество для победы в нефтяной войне

ФАН08:20

Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnikвчера в 09:22

Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новостивчера в 09:13
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Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 08:59
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 06:42
Энергетика

«Нефть по 20 долларов»: СМИ предрекли новую эпоху в экономике

Разразившаяся между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном ценовая война грозит наступлением эпохи нефти по 20 долларов за баррель, пишет японская газета "Нихон кэйдзай".
РИА Новости 08:22
Здоровье

В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом

По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
MedikForum.ru вчера в 16:04
Общество

Белгородцев пугают патрулями в торговых центрах и рейдами в школах

Белгородцев предупреждают, что с 25 марта по 12 апреля в торговых центрах региона будут дежурить полицейские.
Бел.Ру 07:56
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Происшествия

В Астраханской области подтвержден первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.
Арбуз 08:59
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru 24 марта в 22:39
Здоровье

Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»

По решению Роспотребнадзора, петербуржцы, нарушившие карантин, изолированы в пансионате "Заря" в Курортном районе Петербурга.
Neva.Today 09:07
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество

Чеботарев раскритиковал указ об оплате выходной недели

Оплате подлежит только отработанное время — это указано в Трудовом кодексе.
Newsler.ru 07:56
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Шоу-бизнес

Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
Политическая Экспертиза вчера в 13:47
Религия

Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
РБК 09:19
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Энергетика

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС 08:36
Политика

Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса

Меры для стабилизации мировой экономики Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин.
ТАСС 09:33
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 09:30
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Космос

Самая яркая планета за 23 года пройдёт мимо Земли 31 мая 2020 года

Обнаруженная 28 декабря прошлого года системой оповещения о столкновении с Землей астероидов, комета стала намного ярче, чем предсказывали ученые.
ИА Новороссия 24 марта в 13:58
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