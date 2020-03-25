Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальУ РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai. Так, падение курса рубля смягчается за счет Фонда национального благосостояния и крупных золотовалютных резервов.
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Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новости09:13

Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолец09:50

Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnik09:22

В японском СМИ написали о преимуществах России в нефтяной войне

Газета.Ru17:14

Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

ТВ Центр10:44

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

Нефтегазовая вертикаль09:30

Нихон кэйдзай (Япония): сильные и слабые стороны России в нефтяной ценовой войне с Саудовской Аравией (Nihon Keizai)

ИноСМИ07:10
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян

В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Независимый публицист 11:33
Общество

Российский истребитель Су-27 упал в Черном море

Газета.Ru 16:14
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 17:04
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Музыка

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Российская газета 07:58
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Армия и оружие

Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, сообщает в ночь на четверг газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба.
РИА Новости 17:49
Общество

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Интерфакс 15:24
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru 09:34
Политика

Мишустин решил вернуть формат президиума правительства

Москва, 26 марта 2020, 00:21 — REGNUM Вопрос о восстановлении формата президиума, предложенный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, будет рассмотрен 26 марта, сообщает пресс-служба российского правительства.
REGNUM 17:21
Футбол

«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов

Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.
АБН 08:33
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Происшествия

Еще двое воронежцев с подозрением на коронавирус попали в больницу

За минувшие сутки еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус.
Kursk.com 15:39
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Происшествия

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 16:45
Общество

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru 15:37
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 03:15
Армия и оружие

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Деловое.ТВ 03:22
Общество

Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса

Уточняется, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.
Lenta.ru 16:21
Общество

Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве

Известия 18:04
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Газета.Ru вчера в 03:11
Шоу-бизнес

Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей

Пятый канал вчера в 23:14
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек

Во всем мире новым коронавирусом заразились почти 460 тыс. человек. Испания вышла на второе место по числу жертв пандемии.
РБК 15:48
Общество

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 145

По данным Минздрава Украины, у 145 граждан страны выявлен COVID-19. Диагнозы подтверждены лабораторно, за сутки выявлено 32 новых случая.
Московский Комсомолец 17:01
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