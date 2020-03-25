У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай. В статье указывается, что падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния.

Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

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Общество В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.

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Политика Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.

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Общество Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.

Здоровье Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.