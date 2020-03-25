Экономика
РИА НовостиЯпонское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне
У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай. В статье указывается, что падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния.
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Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
Авто
Взгляните на BMW 7 серии, который 23 года хранился в капсуле
BMW 7-Series комплектуется «атмосферником» V8 на 4,4 литра производительностью 286 л.с. и 420 Нм.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Технологии
В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса
В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
Политика
Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд
Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Здоровье
Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина
Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Космос
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну
Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Общество
Польша продлила до 13 апреля действие решения о закрытии границ
Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.