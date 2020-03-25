Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЯпонское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай. В статье указывается, что падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния.
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Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новости09:13

Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолец09:50

Нихон кэйдзай (Япония): сильные и слабые стороны России в нефтяной ценовой войне с Саудовской Аравией (Nihon Keizai)

ИноСМИ07:10

Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

ТВ Центр10:44

Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnik09:22

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

Нефтегазовая вертикаль09:30

В Японии назвали преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Sputnik Таджикистан12:00
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Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM 10:54
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Коммерсантъ 11:24
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Коммерсантъ 09:27
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
RT на русском 04:12
Авто

Взгляните на BMW 7 серии, который 23 года хранился в капсуле

BMW 7-Series комплектуется «атмосферником» V8 на 4,4 литра производительностью 286 л.с. и 420 Нм.
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Технологии

В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
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Политика

Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Известия 12:00
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Ведомости 07:45
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд

Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.
OAnews 08:05
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 23 марта в 07:57
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Evo-rus.com 11:51
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Здоровье

Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
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Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Космос

Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну

Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Дни24 11:42
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Польша продлила до 13 апреля действие решения о закрытии границ

Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа.
ТАСС 09:37
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
РБК 23 марта в 10:53
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
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