Политика

ТрудТрудУ РКК «Энергия» сменился директор

Исполняющим обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации "Роскосмос".
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Николай Николаевич Севастьянов
Российский инженер
Российский конструктор космической техники, генеральный конструктор системы спутниковой связи «Ямал», основатель и генеральный директор АО «Газпром космические системы», президент, генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, заместитель Председателя Правительства Амурской области по созданию космодрома «Восточный», генеральный конструктор АО «Газпром космические системы», заведующий кафедрой «Промышленные космические системы» Томского государственного университета, и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», и.о. генерального директора ФГУП ЦНИИмаш, генеральный директор РКК «Энергия». Заслуженный конструктор РФ, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина с 2012 года.
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Игорь Яковлевич Озар
Российский предприниматель
Генеральный директор Компании «Сухой». Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации.
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