Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС

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