Общество

ИзвестияИзвестияУ «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.
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У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости19:19

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У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РИА Новости19:19

На строительство космического корабля «Орел» запросили еще 18 млрд руб

Коммерсантъ19:18

Корпорация «Энергия» просит на создание космического корабля «Орел» еще 18 миллиардов рублей

Эхо Москвы19:22

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известия20:07

Разработчики запросили у «Роскосмоса» 18 миллиардов на доработку корабля «Орёл»

Life.ru20:14

РКК «Энергия» попросила еще 18 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

Взгляд.ру19:51

Дотянуться до Луны: РКК «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительное финансирование

Вести.Финанс20:45
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Физики представили доказательства новой концепции ядерных сил

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РБК 18:18
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Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
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Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
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Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

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Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
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Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
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Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
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Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

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Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

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Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных людей, которые в этом году пополнили список миллиардеров.
РБК 22:55
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов.
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Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Minecraft Earth доступна в России

Вселенная Minecraft продолжает расширять свой квадратный мир. До России наконец-то дошел AR-проект Minecraft Earth.
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Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Свердловские инсайды

Местные коммунисты готовятся к смене лидера По неофициальной информации, по региональным отделениям КПРФ разлетелся слух о скором смене лидера партии.
URA.Ru 13 декабря в 13:00
Общество

В Росстате предрекли рекордную убыль населения России

Подсчеты экспертов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) свидетельствуют, что естественная убыль населения России – превышение числа умерших над количеством родившихся – за девять месяцев текущего года достигла отметки в 259 тысяч 600 человек, пишет РИА Новости.
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Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
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В Уфе после новогодних праздников пройдут два аукциона по продаже имущества, изъятого у жителей Башкирии за долги.
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
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Неизвестные разрушили древние башенные постройки в Ингушетии

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Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.
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