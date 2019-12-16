Общество

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РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.
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У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости19:19

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У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

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На строительство космического корабля «Орел» запросили еще 18 млрд руб

Коммерсантъ19:18

Корпорация «Энергия» просит на создание космического корабля «Орел» еще 18 миллиардов рублей

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У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

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Разработчики запросили у «Роскосмоса» 18 миллиардов на доработку корабля «Орёл»

Life.ru20:14

РКК «Энергия» попросила еще 18 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

Взгляд.ру19:51

Дотянуться до Луны: РКК «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительное финансирование

Вести.Финанс20:45
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Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
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