Общество
ИзвестияУ «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.
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Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новости19:19
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Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила
Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».