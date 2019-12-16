Общество
ИзвестияУ «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.
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Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:19
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Дотянуться до Луны: РКК «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительное финансирование
Вести.Финансвчера в 20:45
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что клуб проявлял интерес к форварду «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу, однако сейчас его подписание уже неактуально.
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Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
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Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Космос
«Роскосмос» в 2020 году попробует отправить корабль к МКС за два часа
Армия и оружие
Эрдоган: США и Россия не вывели курдов из сирийской зоны безопасности
По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, США и Россия не смогли вывести все курдские подразделения «Сил народной самообороны» (Анкара считает их террористами) из зоны безопасности в Сирии.
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова U18
Юниорская сборная России (до 18 лет) вышла в финал Мирового кубка вызова U18, который проходит в Доусон-Крик (Канада).
Футбол
Валерий Газзаев: «В нашем футболе менять надо не систему „осень-весна“, а ущербную психологию»
Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги» — В 2019 году российские клубы коллективно провалились в Европе.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Хоккей
Россия обыграла Финляндию, став второй на домашнем этапе Евротура
Сборная России по хоккею одержала «сухую» победу над Финляндией в заключительном матче домашнего этапа Евротура.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями о концерте в России после возвращения
Популярная певица София Ротару рассказала, какие эмоции испытала от концерта в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на «Пятый канал».
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Здоровье
Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом
Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом, рассчитанный на период до конца 2020 года.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
Футбол
Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила
Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Происшествия
В центре Перми мужчина устроил стрельбу из автомата
В Перми неизвестный открыл стрельбу из автомата, находясь в автомобиле, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Политика
Глава МВД Эстонии назвал «продавщицей» нового премьера Финляндии
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал избрание на должность премьера-министра Финляндии 34-летней Санны Марин, ставшей самой молодой главой правительства в мире.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.