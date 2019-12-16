Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

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