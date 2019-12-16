Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Общество Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».

Политика Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Игры Microsoft представила новую консоль Xbox Series X Фил Спенсер упомянул, что графическая производительность новой приставки будет в 2 раза больше, чем у Xbox One X. Более подробные характеристики пока не разглашаются.

Политика ЕС разочарован итогами конференции ООН по климату в Мадриде В заявлении Еврокомиссии говорится, что ЕС глубоко разочарован, что участники конференции ООН по климату в Мадриде не смогли прийти к согласию по статье 6, которая предусматривает стимулы для сокращения выбросов в настоящем и будущем, направленные на сохранение окружающей среды.

Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.

Здоровье СВФУ будет проводить клинические исследования лекарств Клиника Мединститута СВФУ аккредитована на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.

Общество Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Политика Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.

Общество Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.