с чего всё началось

Как подчеркнул глава федерального ведомства, для этого у России есть достаточно средств. Так, по его словам, на поддержку экономики Минфин РФ направит около 2,8% ВВП дополнительных ресурсов. Средства пойдут как на финансирование прямой бюджетной помощи, так и на гарантийную поддержку.

У России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине

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