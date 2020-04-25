Экономика
REGNUMУ России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине
Как подчеркнул глава федерального ведомства, для этого у России есть достаточно средств. Так, по его словам, на поддержку экономики Минфин РФ направит около 2,8% ВВП дополнительных ресурсов. Средства пойдут как на финансирование прямой бюджетной помощи, так и на гарантийную поддержку.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.Аргументы и Фактывчера в 15:38
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Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии
Аргументы неделивчера в 15:27
Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Московский Комсомолец25 апреля в 07:01
Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Будущее России. Национальные проекты25 апреля в 05:47
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Кино
Объявлены новые даты выхода следующих фильмов киновселенной Marvel
"Тор: Любовь и Гром" перенесен на 11 февраля 2022 года, а второй сольник "Доктора Стрэнджа" - на 25 марта 2022 года.
Российская газета 04:45
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:01
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 05:21
Политика
Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам
Россия с $65,1 млрд вновь вернулась в пятерку лидеров по военным расходам, их объем составил 3,9% ВВП страны, сообщает в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Коммерсантъ 01:17
Авто
Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.
Gazeta.SPb 05:00
Политика
Песков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине
Президент России Владимир Путин находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где и живет, и работает.
Lenta.ru 02:53
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Энергетика
Новак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия вчера в 07:32
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Непродовольственные магазины в Липецкой области возобновили работу
В Липецкой области с понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
LipetskMedia.ru 02:03
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих
Ряд организаций здравоохранения и культуры могут включить в списки системообразующих, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Российская газета 05:10
Происшествия
Шесть мужчин скончались, выпив жидкость, найденную на свалке
В Следственном комитете по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смертельного отравления шестерых мужчин.
Pravda.Ru 04:39
Политика
Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции
В числе наиболее значимых для граждан оказалась также поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума — 92 процента опрошенных оценили ее положительно.
Lenta.ru 05:09
Биатлон
Драчев нашел причину неудачного выступления российских биатлонистов
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев выявил проблему, которая не позволила российским спортсменам удачно выступить в прошедшем сезоне.
Вести.Ru 03:38
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Глава Башкирии высказался по поводу режима самоизоляции
Радий Хабиров рассказал о перспективах дальнейшей жизни в Башкирии в режиме самоизоляции.
ToDay News Ufa 04:13
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
«Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 04:09
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16