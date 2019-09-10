Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЧистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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с чего всё началось

У России не осталось чистого долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
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