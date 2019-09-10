Финансы

Газета.RuГазета.RuУ России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.
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с чего всё началось

У России не осталось чистого долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК09 сентября в 17:00

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У России не осталось чистого долга

РБК09 сентября в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

ТАСС09 сентября в 23:34

Эксперт оценил сообщения об отрицательном госдолге России

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Эксперт объяснил, как России удалось избавиться от чистого госдолга

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Россия рекордно разбогатела: что происходит с резервами страны

Московский Комсомолецвчера в 11:44

Россия осталась без чистого госдолга

Lenta.ru09 сентября в 20:29
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
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Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Телеканал 360° вчера в 17:11
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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Коммерсантъ вчера в 05:51
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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РБК вчера в 12:28
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru вчера в 10:40
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В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости вчера в 07:41
Авто

Из Hyundai Veloster N сделали гоночный электромобиль

Hyundai приступил к разработке Veloster N ETCR в ноябре 2018 года, а первая отработка прототипа была завершена в августе 2019 года.
SpeedMe вчера в 08:36
Общество

Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия вчера в 11:38
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия

73-летняя старушка убила 82-летнюю старушку в доме престарелых

В американском штате Мэриленд 73-летнюю женщину обвинили в убийстве 82-летней соседки по дому престарелых.
Lenta.ru вчера в 13:11
Политика

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Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального телевизионного обращения пообещал, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
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Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 14:53
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Завершены испытания нового миниатюрного китайского двигателя

Goroday.ru вчера в 10:20
Политика

Макрон прав: нужно поскорее найти путь к России (La Tribune, Франция) (La Tribune)

Хотя Россия отказалась от горбачевской мечты об объединении с Европой в общем доме, нам нужно сделать все, чтобы она, настоящая «Поднебесная», исторический мост между Европой и Азией, окончательно не отошла от своего места культурной сестры и оставалась естественным соседом Европы.
ИноСМИ вчера в 18:32
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
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В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов

В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
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Политика

Киев пока не просил США и Британию подключиться к нормандскому формату, - дипломат США

Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор сделал заявление относительно «нормандского формата», которое вызвало недоумение у ряда украинских экспертов.
Военное обозрение вчера в 22:54
Культура

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

РБК вчера в 18:40
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Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова

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В Совфеде оценили заявление США о непризнании выборов в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление посольства США на Украине о непризнании выборов, которые были проведены на территории полуострова.
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Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
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Вести.Финанс вчера в 03:09
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

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