Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

с чего всё началось

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Обошлись без Алтая: газопровод в КНР хотят провести через Монголию 9 сентября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру проработать вопрос прокладки в Китай газопровода, пролегающий через Монголию.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Авто Из Hyundai Veloster N сделали гоночный электромобиль Hyundai приступил к разработке Veloster N ETCR в ноябре 2018 года, а первая отработка прототипа была завершена в августе 2019 года.

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Происшествия 73-летняя старушка убила 82-летнюю старушку в доме престарелых В американском штате Мэриленд 73-летнюю женщину обвинили в убийстве 82-летней соседки по дому престарелых.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального телевизионного обращения пообещал, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Гаджеты Apple представила три новых iPhone Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Макрон прав: нужно поскорее найти путь к России (La Tribune, Франция) (La Tribune) Хотя Россия отказалась от горбачевской мечты об объединении с Европой в общем доме, нам нужно сделать все, чтобы она, настоящая «Поднебесная», исторический мост между Европой и Азией, окончательно не отошла от своего места культурной сестры и оставалась естественным соседом Европы.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Политика Киев пока не просил США и Британию подключиться к нормандскому формату, - дипломат США Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор сделал заявление относительно «нормандского формата», которое вызвало недоумение у ряда украинских экспертов.

Политика Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.

Политика В Совфеде оценили заявление США о непризнании выборов в Крыму Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление посольства США на Украине о непризнании выборов, которые были проведены на территории полуострова.

Футбол Англия пропустила три мяча от Косово Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Экономика VW не видит реального восстановления роста в Китае Дисс добавил, что VW хотел бы, чтобы торговые угрозы "исчезли" в ближайшие месяцы, но не ожидает, что это произойдет.