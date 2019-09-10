Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

с чего всё началось

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.

У России не осталось чистого госдолга

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