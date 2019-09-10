Финансы
Газета.RuУ России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.
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с чего всё началось
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.РБКвчера в 17:00
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
У главного храма Вооруженных сил начали возводить «Дорогу памяти»
У главного храма Вооруженных сил, который возводится в Подмосковье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началось сооружение «Дороги памяти» - крытой галереи вокруг собора.
Московский Комсомолец 11:32
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Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
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Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
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Газета Кабардино-Балкарская правда 02:55
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Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
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