Финансы
Газета.RuУ России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.
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с чего всё началось
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.РБКвчера в 17:00
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