Финансы
Газета.RuУ России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить503
с чего всё началось
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Общество
Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России
В регионах Центрального федерального округа зафиксирована аномально теплая, почти июльская погода.
РБК 16:04
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Наука
Ученые впервые омолодили людей на уровне ДНК
Американские ученые из Калифорнийского университета омолодили участников медицинского эксперимента лекарственными препаратами, снизив их биологический возраст на уровне ДНК.
РЕН ТВ 07 сентября в 00:36
Политика
В Улан-Удэ стихийный митинг перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ продолжается стихийный митинг, участники которого настаивают на переизбрании главы города.
Капитал страны 09:13
Футбол
Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.
Советский спорт 03:15
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.
Газета.Ru 12:05
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика
Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США
Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
Известия 02:00
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Авто
Mercedes-Benz представит новый ESF во Франкфурте
Mercedes-Benz представит свою новую концепцию ESF 2019 во Франкфурте-на-Майне как новейшую в длинной линейке экспериментальных автомобилей в рамках продолжающегося проекта в области развития передовых технологий безопасности.
SpeedMe вчера в 14:00
Общество
Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина
Минздрав России создает комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина.
Известия 15:23
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Политика
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
РБК 15:38
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по делу о растрате
Как отмечал на заседании суда следователь, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых объявили в международный розыск по обвинению в растрате.
RT на русском 16:05
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
RT на русском 12:37
Политика
В США увидели «руку Кремля» в убийстве гражданина Грузии в Берлине
За громким убийством гражданина Грузии в Берлине якобы могут стоять российские власти, утверждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
Взгляд.ру 14:17
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50