Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

с чего всё началось

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.

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