Финансы
Газета.RuЧистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.
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с чего всё началось
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Политика
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Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
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В США начали расследование связей Трампа с Украиной
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США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
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Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
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Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru вчера в 18:40
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Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
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Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице
Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Москва 24 вчера в 17:08
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте. Об этом сообщает местная полиция.
Газета.Ru вчера в 14:24
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Экономика
Экономика Казахстана за январь-август выросла на 4,3%
Рост ВВП Казахстана в январе-июле составил 4,2%. Официальный прогноз властей Казахстана - рост ВВП по итогам текущего года на 3,8%.
РИА Новости вчера в 23:38
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
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В Югре мужчина бросил спутницу медведю и убежал
Представитель сильной половины человечества бросил женщину и убежал, а 55-летняя женщина осталась наедине с медведем, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 22:48
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Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
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Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время
Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагайя.
ИА Грозный-Информ 00:24
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
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Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
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