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РИА Новости
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске. Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфакс08:57
Подробнее о событии
Говорит Москва

СМИ: у Москвы есть доказательств причастности Киева к задержанию россиян в Белоруссии

Говорит Москва10:16
Национальная служба новостей

Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»

Национальная служба новостей10:39
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

РИА Новости10:31
Взгляд.ру

Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

Взгляд.ру11:04
Lenta.ru

У России появились доказательства причастности Украины к делу бойцов ЧВК

Lenta.ru09:58
РЕН ТВ

У РФ есть доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

РЕН ТВ09:27
ФедералПресс

Украину подозревают в причастности к аресту россиян в Минске

ФедералПресс09:21

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК10:13
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