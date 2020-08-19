Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске
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Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске. Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.В источнике
С чего всё началось
У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»
Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфакс08:57
Подробнее о событии
Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»
Национальная служба новостей10:39