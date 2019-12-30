Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Футбол
Фанаты «Селтика» прислали изображение петли внучке Муссолини
Фанаты шотландского «Селтика» вступили в пикировку с внучкой бывшего фашистского лидера Италии Бенито Муссолини.
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На пляже в Майами нашли тело российского пилота
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В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan
Российские дизайнеры «примерили» бюджетному автомобилю кузов лифтбек.
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С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
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В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
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Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
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Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
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В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
В целом, можно сказать, что новогоднее обращение Путина - 2020 в этом году практически полностью лишено воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличает его от других поздравлений.
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Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
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Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Футбол
Анчелотти одним словом описал Гвардиолу
Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Армия и оружие
В Ясном на боевое дежурство заступили ракетные комплексы «Авангард»
Министр назвал это «знаменательным событием и для страны, и для вооруженных сил».
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне
Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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Экс-прокурора из Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
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Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
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Кино
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.