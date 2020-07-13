Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова. Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова.
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Более 15 человек задержаны на пикете у СИЗО «Лефортово» в поддержку Сафронова

ТАСС09:42

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов, пришедших поддержать Сафронова

Ведомости07:46

Задержанным у «Лефортово» вменяют нарушение правил проведения акций

Коммерсантъ10:19

СЖР окажет помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам

РИА Новости08:30

У «Лефортово» задержали пришедших поддержать Ивана Сафронова журналистов

РБК06:56

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс08:23

«В обвинения ФСБ я не верю». Арину Бородину задержали за футболку в поддержку Ивана Сафронова после интервью Дождю

Дождь08:21
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
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Шоу-бизнес

Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии

Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
Российская газета вчера в 21:16
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Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 05:30
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Спорт

Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке

С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Газета.Ru 11:46
Общество

Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности

Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

Вести.Ru 06:03
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета.
Evo-rus.com 09:16
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Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
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Технологии

Виски Johnnie Walker выпустят в «бумажных» бутылках

FoxTime.ru 12:06
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
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Общество

Протесты в Хабаровске возобновились после малолюдного шествия

ИА Красная Весна 06:58
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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

Evo-rus.com 01:24
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Происшествия

Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
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Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации

Вчера «МК» стала известна общая сумма по подготовленным к подаче искам потерпевших к Михаилу Ефремову.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
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Гаджеты

BYD представила первый в мире автомобиль с поддержкой 5G-сетей

Автомобиль оснащен системой HiCar на платформе HarmonyOS от бренда Huawei с поддержкой 5G-сетей.
Деловое.ТВ 09:41
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Армия и оружие

ЕС пригрозил усилением санкций за поставки оружия в Ливию

Брюссель, 13 июля 2020, 18:37 — REGNUM Санкции Европейского союза за нарушающие эмбарго поставки оружия в Ливию будут усилены, сообщил 13 июля журналистам Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.
REGNUM 11:37
Авто

Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos

В конце июня Kia временно "заморозила" продажи вседорожников Seltos в России из-за обнаруженного конструктивного дефекта, а теперь из-за него производитель сообщил о начале сервисной кампании.
Новые автомобили 10:38
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
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Общество

Суд в США не дал отсрочить первую за 17 лет смертную казнь

В США проведут первую за 17 лет смертную казнь преступника, осужденного на федеральном уровне.
Газета.Ru 10:58
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Общество

Российскому актеру запретили въезд на Украину

Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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