В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова. Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова.

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

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