Происшествия
ИнтерфаксУ СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова
В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова. Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова.
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Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Общество
Сафронов связывает обвинение в госизмене с публикацией 2017 года
«По словам Ивана, обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году»,— сказал адвокат.
Коммерсантъ 12:35
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2»
Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст (представитель партии «Левые») призвал сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Евразия Daily 09:52
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Интернет
«Яндекс.Мессенджер» стал доступен в «Дзене»
«Яндекс» объявил, что теперь в блогерской платформе «Дзен» доступен «Яндекс.Мессенджер».
Коммерсантъ 11:58
Здоровье
В Челябинске военные заявили о вспышке коронавируса. «Ремантадин покупаем за свои деньги»
URA.Ru 11:41
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.
Российская газета 13:07
Космос
Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде
Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
В мае Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X.
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина
Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
Происшествия
Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Общество
Российского актёра не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Мужчина посещал Крым в 2019 году. Теперь артист не сможет приехать в страну в ближайшие три года, говорится на сайте погранслужбы.
News.ru 11:40
Кино
Аналитик спрогнозировал очередной перенос премьеры фильма «Довод»
Аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана.
News.ru 12:01
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Общество
Кот Мостик закончил работу на Крымском мосту и готовится к переезду
Рыжий кот Мостик, который жил на Крымском мосту, завершил вахту и готовится к новой работе. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Телеканал 360° 12:26
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Политика
Путин сократил более 130 офицеров центрального аппарата МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым сократил численность центрального аппарата МВД на 132 человека.
Московский Комсомолец 13:31
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47