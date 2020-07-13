Происшествия
ИнтерфаксУ СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова
В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова. Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова.
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Космос
Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде
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Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Компания Nissan опубликовала финальный видеотизер серийной версии своего первого электрического кроссовера Ariya.
Автоновости дня 04:05
Космос
Миссия к астероиду в $10 квадриллионов прошла стадию проектирования
Как сообщает NASA, если разработка и строительство будут идти по плану, то к астероиду миссия должна прибыть в начале 2026 года.
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Политика
Жириновский рассказал, почему повязали губернатора Фургала
«Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору», — заявил политик.
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Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Ученые пришли к выводу, что радиоволны частотой 3,5 ГГц воздействуют на организмы в незначительной степени.
Evo-rus.com 11 июля в 14:22
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана вчера в 10:55
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Наука
Из антител лам создали антикоронавирусные нано-антитела
ТАСС Наука 08:29
Космос
В космосе обнаружены загадочные круглые объекты
Неизвестные круглые объекты были обнаружены австралийскими учёными в космосе.
TV BRICS вчера в 05:18
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13:14
Наука
Ученые выяснили возможные причины неспособности различать лица
Заболевание долгое время оставалось загадкой для ученых. Оказывается, что «слепота лица» связана с человеческой памятью.
Evo-rus.com 09:22
Наука
Короткоживущих ионов в воде оказалось больше, чем считалось
Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Штутгартского университета показали, что концентрация иона гидроксония и гидроксид-аниона в чистой жидкой воде намного выше, чем учитывается при оценке pH. Открытие позволит пересмотреть данные о структуре воды и показателе кислотности.
Индикатор 03:41
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 11 июля в 03:52
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Космос
В России выведут на орбиту космический телескоп «Гамма-400»
Как говорит научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер, "Гамма-400" - не просто космический телескоп, а целая астрофизическая космическая обсерватория.
Новые Известия 10 июля в 11:07
Космос
Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций
Evo-rus.com 10 июля в 12:14
Космос
Рогозин: «Морские пуски ракет компенсируют географические недостатки»
Чем севернее расположен космодром, тем меньше у него энергетических возможностей. Морской старт позволяет компенсировать это.
Радио Комсомольская правда 14:51
Наука
Названы все опасные симптомы инфекции коронавируса
МедиаПоток 12:02
Игры
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Чемпионат 10:39
Технологии
Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows
Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
iXBT.com вчера в 02:46
Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
Гаджеты
Названы секретные функции смартфонов
Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
ТК Звезда вчера в 03:50
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Как сообщается, палеонтологам удалось найти практический полный скелет древнего животного Ankylorhiza tiedemani, имеющий длину примерно в пять метров, а также острые зубы, почти как у акулы.
Discover24 11 июля в 10:36