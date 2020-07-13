Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова. Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова.
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Более 15 человек задержаны на пикете у СИЗО «Лефортово» в поддержку Сафронова

ТАСС09:42

У «Лефортово» задерживают журналистов, пришедших поддержать Ивана Сафронова

Коммерсантъ06:13

СЖР окажет помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам

РИА Новости08:30

У «Лефортово» задержали пришедших поддержать Ивана Сафронова журналистов

РБК06:56

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс08:23

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов, пришедших поддержать Сафронова

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Полиция задержала журналиста «Коммерсанта» Александра Черных

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