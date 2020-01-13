Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ12:11

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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Коммерсантъ12:11

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАСС12:53

У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новости17:09

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБК15:18

Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Lenta.ru16:25

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Газета.Ru17:40

У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

News.ru15:45
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Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:47
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Автоспорт

Организаторы «Дакара» исправили время Николаева на 7-м этапе

Sportbox.RU 14:37
Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
РБК 08:09
Авто

GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа

Производство возрожденного внедорожника Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте.
Тарантас Ньюс вчера в 09:09
Армия и оружие

Историк отметил боевой опыт СССР при штурме Кенигсберга в 1945 году

Советские части во время Восточно-Прусской операции опирались на выработанный в ходе войны опыт, что позволяло максимально сократить потери, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости 16:52
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM вчера в 19:06
Общество

Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете

РИА Новости 12:57
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
Наука

Ультразвук нацелен на раковые клетки

ToDay News Ufa вчера в 19:45
Политика

Президент Абхазии ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что уходит в отставку.
RT на русском 16:28
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Футбол

Хави согласился возглавить Барселону

Легендарный экс-полузащитник сборной Испании и Барселоны, а ныне тренер Хави, скорее всего, вскоре возглавит каталонский клуб.
Bethub.org 07:59
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Происшествия

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Вести.Ru 11:35
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Наука

Учёные в пять раз увеличили продолжительность жизни червей

Учёным с помощью изменения пары клеточных путей круглых червей (свободноживущая нематода) удалось увеличить продолжительность их жизни на 500%, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.Эти черви часто используются в исследованиях старения, поскольку они имеют большое количество общих клеточных путей с людьми.
UfaTime.ru 10 января в 04:20
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 11:56
Политика

Названы сроки передачи обвинений в рамках импичмента Трампа в сенат

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что обвинения, которые были выдвинуты этой палатой в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, будут переданы на рассмотрение сената уже на следующей неделе.
Московский Комсомолец 10 января в 12:28
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 07:41
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

RT на русском 16:55
Энергетика

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
RT на русском 09 января в 10:18
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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Игорь Краснов
Российский криминалист и следователь, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции.
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