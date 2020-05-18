Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

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