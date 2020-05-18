Экономика
Lenta.ruУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика
Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
Реальное время 07:19
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки
Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.
МИР 24 03:53
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Энергетика
Цена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34
Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель.
REGNUM 06:47
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Футбол
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» в ближайшее время
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с петербургским футбольным клубом по формуле "2+1", сообщил РИА Новости генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
РИА Новости 06:06
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
Здоровье
В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших 40 медработников
С момента распространения коронавирусной инфекции в Дагестане скончались около 40 медработников.
Зори Табасарана 04:12
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Авто
В продаже появился «Мерседес-Мерседес»
Судя по объявлению под лобовым стеклом машины, «Мерседес-Мерседес» предлагается по стоимости 2500 долларов (приблизительно 180 тыс. руб.).
CarsWeek.ru 06:52
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21