Экономика

Lenta.ruLenta.ruУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
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У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

ToDay News Ufa09:42

В марте инвесторы избавились от гособлигаций США на 256 млрд долларов

ИА Красная Весна08:58

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Lenta.ru06:23

ФРС скупает облигации из-за рекордных проблем США с госдолгом

HotGeo08:26

У США появились проблемы с госдолгом

Ruposters.ru07:43

Минфин США: иностранцы продали американские гособлигации на рекордную сумму

Недвижимость.RU07:40

У США начались проблемы с государственным долгом

Сайт интересных новостей08:39
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Культура

Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля

В Сети появился первый ролик, посвященный продолжению популярного сериала. Ожидается, что стриминговый сервис выпустит второй сезон 31 июля.
iReactor 09:21
Общество

Прокуроры выявили нарушения выплат медикам в более чем 10 регионах РФ

Порядок выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, нарушен в более чем 10 регионах России.
Экономика сегодня 07:44
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Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

РИА Новости 07:55
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия

Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
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Общество

Синоптики пообещали москвичам снег

В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Общество

В Центральной России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
1,2K
Общество

Платные тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Иркутске

Компания «Инвитро» 18 мая начала в Иркутске делать платные тесты на антитела к коронавирусу, сообщает газета «Областная» со ссылкой на и.о. зампреда правительства Валентину Вобликову.
ИрСити 08:37
Политика

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

REGNUM 08:37
2
Политика

Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам

Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51
1
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
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Общество

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах могут начать в июле

Минздрав РФ пока не давал разрешения на проведение испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах.
ТАСС 08:56
7
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,2K
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Происшествия

Отец обнаружил тело годовалого сына в пустой квартире в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, 28-летний житель подмосковной Коломны 16 мая обнаружил тело своего годовалого сына в пустой съемной квартире.
РЕН ТВ вчера в 08:32
5
Финансы

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
32
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,4K
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала своих родителей

Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
1
Экономика

Фондовые рынки США поднимаются на 2-3% на оптимизме вокруг испытаний вакцины от COVID

Поддерживают торги новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.
ПРАЙМ 09:59
Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
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Спорт

В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11

ИА Красная Весна 05:59
1
Общество

Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
149
Общество

Россия сняла запрет на ввоз рыбы из Китая

Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.
Взгляд.ру 10:02
Финансы

Курс рубля на Московской бирже взлетел

Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
230
Общество

На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов

Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
21
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, пишет пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:39
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