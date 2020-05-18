Экономика
Lenta.ruУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Футбол
СМИ назвали дату возвращения к тренировкам в «Спартаке»
Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» возобновит тренировки на базе после вызванной пандемией паузы с 23 мая, сообщает портал Sport24.
РБК 03:36
Футбол
«Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды из "Крыльев Советов" в январе. Красно-белые воспользовались правом выкупа контракта футболиста.
Bobsoccer 09:58
Авто
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ
Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
Дни24 16 мая в 09:00
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Хоккей
«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ
В четвертьфинале выписали путёвку домой сборной Чехии – команде, которая играла в финалах на двух предыдущих мировых первенствах, которая выбивала Россию в плей-офф ОИ-2006 и ЧМ-2006.
Чемпионат вчера в 12:00
Экономика
Цена золота поднялась до уровня 2012 года
Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.
Ведомости 09:06
Футбол
«Ливерпуль» хотел переманить Сане из «Манчестер Сити»
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter прокомментировал появившуюся информацию об интересе «Ливерпуля» к вингеру «Манчестер Сити» Лерою Сане.
Евро-футбол.ру 10:59
Политика
Россия может упростить въезд для иностранцев после пандемии
После окончания пандемии коронавируса Россия не только не будет ужесточать условия въезда для иностранных граждан, но может упростить их.
Наша версия 06:58
Футбол
Клубы АПЛ возобновят тренировки 19 мая
Как сообщает пресс-служба лиги, с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах.
Чемпионат 09:44
Футбол
Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа
Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.
Советский спорт 09:41
Единоборства
Оверим победил Харриса на UFC Fight Night 172
Голландец Алистар Оверим одержал победу над Уолтом Харрисом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась во втором раунде.
РЕН ТВ 16 мая в 23:52
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Футбол
«Вердер» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги
Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Байер».
Чемпионат 12:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Спорт
Южнокорейский футбольный клуб усадил на трибуны секс-кукол
Наша версия 05:30
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва 03:26
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Игры
В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
ИА Красная Весна 05:59
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес
Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями
Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
Pravda.Ru 11:11
Футбол
Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня
Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложены из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет изменена, так как в указе премьер-министра есть пункт о том, что Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Советский спорт 11:09
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Здоровье
Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54