Экономика

Lenta.ruLenta.ruУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации. Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.
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Минфин США: иностранцы продали американские гособлигации на рекордную сумму

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У США начались проблемы с государственным долгом

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ФРС скупает облигации из-за рекордных проблем США с госдолгом

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У США появились проблемы с госдолгом

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В марте инвесторы избавились от гособлигаций США на 256 млрд долларов

ИА Красная Весна08:58

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Lenta.ru06:23
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Политика

Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку

«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Происшествия

Чиновник из Ульяновска допустил вырубку лесов на почти 90 млн руб

Чиновник, по версии следствия, используя служебное положение исключил леса участкового лесничества из категории «особо защитных лесов» и незаконно утвердил акты несоответствия гослесреестра натуральному обследованию.
SM News 08:38
Армия и оружие

Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34

Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
Общество

Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
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Авто

Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo

Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
32CARS.ru 07:27
6
Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Авто

Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4

Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

РИА Новости 07:54
Здоровье

В Саратовской области утвержден порядок снятия ограничений

Напомним, что Саратовская область пока недотягивает до первого этапа снятия ограничений - не достигнуты пока показатели по заболеваемости и свободным койкам.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:22
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
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Политика

В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США

Референдум пройдет 3 ноября в день всеобщих выборов в Пуэрто-Рико.
Телеканал RTVI вчера в 10:09
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Наука

Исследователи обнаружили текст в пустых свитках Мертвого моря

Pravda.Ru 08:38
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Музыка

Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Пятый канал 03:10
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Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип

iReactor 06:09
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Политика

Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам

Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
REGNUM 09:08
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно

Водянова заявила, что очень грустит из-за отмены свадьбы – сейчас она могла бы отдыхать с подругами на девичники.
Gazeta.SPb вчера в 14:57
Общество

Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
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Шоу-бизнес

Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем

Эстонская ведьма и звезда популярного шоу "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро объявила о своем намерении расстаться с супругом.
Uznayvse.ru 16 мая в 12:53
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