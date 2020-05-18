Экономика
ToDay News UfaУ США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом, сообщает ToDay News Ufa. Иностранные инвесторы в марте 2020 года избавились от государственных облигаций США на 256 миллиардов долларов. Ценные бумаги продавали частные вкладчики и даже центральные банки практически по всему миру.
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Здоровье
В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер.
ГТРК Волгоград-ТРВ 03:51
Фигурное катание
Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости 10:55
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ 23:35
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Политика
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме
Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что процедура референдума прошла с учетом всех норм международного права, и вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Пятый канал вчера в 18:03
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Общество
Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района
Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Авто
«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
Шоу-бизнес
Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и певицы Нюши
Пользователи обсуждают совместные фотографии Егора Крида и Нюши, которые певица разместила в инстаграме после онлайн-концерта музыканта.
РИА Новости 18:18
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 19 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23:43
Религия
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru 14:09
Экономика
«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл»
В ходе встречи глава «Роснефти» доложил Президенту о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.
ИА Хакасия 22:46
Общество
За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известия 17:54
Политика
Apple прокомментировала обвинения в сговоре с Россией
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания сотрудничает с властями России и Китая, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление IT-гиганта.
РИА Новости 19:05
Происшествия
Глава ГИБДД Башкирии объявил начало спецоперации
В Башкирии стартуют профилактические мероприятия ГИБДД «Внимание – дети!», сообщил на своей странице в соцсети глава Госавтоинспекции республики Динар Гильдмутинов.
ProUfu.ru 23:25
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service 08:48
Экономика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК 22:15
Единоборства
Рэндлман будет введён в Зал славы UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 09:53
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета 22:00
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
Ученые назвали продукты, ускоряющие старение
Группы ученых из Университета Наварры в Испании назвала продукты, которые ускоряют старение, сообщает La Vanguardia.
Мойка78 19:25
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59