У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом, сообщает ToDay News Ufa. Иностранные инвесторы в марте 2020 года избавились от государственных облигаций США на 256 миллиардов долларов. Ценные бумаги продавали частные вкладчики и даже центральные банки практически по всему миру.

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

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