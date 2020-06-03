Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

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