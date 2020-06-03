Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУ «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить работу

РЕН ТВ09:12

Радиостанция «Серебряный дождь» находится в критическом финансовом положении и не имеет возможности продолжать вещание

Эхо Москвы06:31

Радио «Серебряный дождь»: у нас просто кончились деньги

Вести.Ru06:55

«Серебряный дождь» может сменить формат

Коммерсантъ06:33

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Интерфакс08:00

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание

ТАСС06:13

Директор «Серебряного дождя» рассказал о возможном закрытии радиостанции

Газета.Ru06:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

Начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержали после разлива топлива

Известия 10:15
1
Происшествия

В мэрии Оренбурга проходят обыски

В мэрии Оренбурга сегодня, 3 июня, проходят обыски. На месте работают сотрудники регионального СК.
Телеканал UTV 07:13
1
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
4
Политика

Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.
Газета.Ru 10:22
6
Общество

Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове

Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
63
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
800
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,9K
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
547
Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
2
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
277
Политика

В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»

Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19
223
Политика

Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
1
Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
18
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
31
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
43
Экономика

Путин поручил увеличить субсидии на кредиты для легкой промышленности

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 миллиарда рублей в год.
РИА Новости 08:57
3
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
264
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
19
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
687
Общество

Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
2,7K
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
47
Происшествия

Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ

У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.
ФАН 06:18
1
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
60
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
241
Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
17
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
262
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru вчера в 09:03
51
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
185
Футбол

Стал известен точный календарь матчей «Ростова» в РПЛ

Жёлто-синие болельщики теперь могут планировать выезды.
Чемпионат-Ростов вчера в 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное