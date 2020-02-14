Технологии

Вести.RuВести.RuУ Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

Руководство Sony не может определиться с ценовой политикой на игровую консоль следующего поколения. В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Себестоимость PlayStation 5 составляет $450

News.ru01:55

Себестоимость PlayStation 5 составит около 450 долларов — Bloomberg

Красная весна05:54

Стала известна ожидаемая цена консоли PlayStation 5

Известия18:20

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

Вести.Ru08:16

Раскрыта минимальная стоимость PlayStation 5

Lenta.ru11:00

Стала известна себестоимость новой PlayStation

АБН06:55

За качество охлаждения приставки Sony PS5 переживать не стоит

iXBT.com18:32
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Здоровье

Врачи назвали храп предвестником опасной болезни

Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Независимый публицист 11 февраля в 19:58
Общество

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ 12:42
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией

Известия 20:36
Здоровье

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Российская газета 12:47
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 12 февраля в 02:00
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета вчера в 23:52
Экономика

Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты.
Амур.инфо 11 февраля в 22:37
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM 19:25
Политика

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Газета.Ru 21:01
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
РИА Новости 16:43
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Футбол

«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
РИА Новости 12:37
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 12 февраля в 02:36
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
РИА Новости 18:57
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия 03:11
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
РБК 20:18
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Политика

Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru 13:20
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Inc-news.ru 09:08
Экономика

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 19:31
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит вчера в 15:06
Здоровье

Прокуратура проверит данные о вызове врача ребенку лишь с 327-го раза

"Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 02:46
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru 07:35
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК 01:00
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