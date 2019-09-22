Поражение стало для красно-белых четвертым подряд. Владелец клуба предупредил Кононова, что в случае очередной неудачи, он должен быть готов к любым решениям. По нашей информации, главным кандидатом на пост тренера москвичей является нынешний рулевой «Урала» Дмитрий Парфенов.

с чего всё началось

Отмечается, что однозначного решения о преемнике также нет, однако в клубе держат в уме четырех кандидатов. В их числе значатся наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

У «Спартака» есть четыре кандидата на замену Кононову

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